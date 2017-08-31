Поляков показав ухвалу про визнання його потерпілим у справі провокації підкупу НАБУ

Народний депутат Максим Поляков оприлюднив текст ухвали слідчого судді, якою скасовано постанову про відмову у визнанні його потерпілим у провадженні щодо провокації підкупу НАБУ

Про це Поляков написав у Facebook, передає Еспресо.

"У відповідь на поширення «спростувальної» інформації Печерського суду про невизнання мене потерпілим у провадженні щодо провокації підкупу НАБУ, викладаю короткий текст вчорашньої ухвали слідчого судді, якою скасовано постанову слідчого про відмову у визнанні потерпілим", - написав Поляков.

За його словами, рішення було прийнято внаслідок доведення адвокатами наявності у Полякова ознак особи з процесуальним статусом потерпілого.

"Наразі слідчого зобов’язано розглянути мою заяву і всім зрозуміло, що за наявності судового рішення, йому залишилося виконати лише технічну процесуальну функцію - підписати постанову про визнання потерпілим", - додав нардеп.