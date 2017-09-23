Бойовики заявили про замах на свого "міністра": у Донецьку підірвався автомобіль з главою "міндоходів ДНР"

В окупованому Донецьку вранці в суботу, 23 вересня, прогриміли два вибухи, повідомляють РосЗМІ.

Відзначається, що вибухи сталися близько 8:30 недалеко від проспекту Миру в центрі міста. Місце події оточене представниками силових структур так званої "ДНР".

Як повідомляють інформаційні ресурси бойовиків, в окупованому Донецьку в результаті вибуху, влаштованого з метою замаху на так званого міністра доходів і зборів "ДНР" Олександра Тимофєєва постраждали вісім людей.

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Замах на Тимофєєва, який також займає посаду так званого заступника голови "Ради міністрів ДНР", стався о 08.30 на перетині проспекту Миру і вулиці Ульріха.

«Як повідомляють джерела, Олександр Тимофєєв доставлений в лікарню у важкому стані. За попередніми даними, всього в результаті вибуху постраждали 8 осіб», — йдеться в повідомленні.

На місці події знаходяться силовики "ДНР"

Як повідомляють РИА "Новости" з посиланням на джерело в "силових відомствах ДНР" повідомляло, що Тимофєєв знаходиться в критичному стані.