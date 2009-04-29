Литвину не подобаються президентські вибори, прив'язані за вуха

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що вибори Президента України мають відбутися 17 січня 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Вибори мають відбутися так, як це передбачає Конституція, а Конституція передбачає 17 січня 2010 року. Але якщо буде інше рішення Конституційного Суду, я підкорюся», – сказав В.ЛИТВИН.

Голова Верховної Ради нагадав, що він не голосував за ухвалення постанови парламенту про призначення виборів Президента на 25 жовтня 2009 року. «Я вважаю, що ця постанова політична», – зазначив В.ЛИТВИН. За його словами, дату 25 жовтня «за вуха прив`язали до попередньої Конституції».

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня ц.р. ВР призначила вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року. 8 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО направив до Конституційного Суду подання про визнання неконституційним призначення парламентом президентських виборів на 25 жовтня. КС почав розгляд справи про конституційність постанови ВР.