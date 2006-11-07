У кого з політиків найбільше шансів на перемогу (соцопитування)

Якби президентські вибори відбулися наступного тижня, найбільше шансів на перемогу мав би лідер Партії регіонів, прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром соціальних досліджень “Софія”, представлені сьогодні в УНІАН.

Згідно з результатами, за В.ЯНУКОВИЧА готові проголосувати 24,3% опитаних, за лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО – 14,5%, за нинішнього Президента Віктора ЮЩЕНКА – 9,7%, за лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА – 3,4%, за екс-голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА – 1,6%, а за лідера СПУ, нинішнього голову ВР Олександра МОРОЗА – 1,4%.

Опитування проводилося у всіх областях України з 19 по 26 жовтня. Загалом було опитано 2024 респонденти, статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.