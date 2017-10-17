В АП пояснили необхідність перекриття вулиць в центрі Києва

05:25, 17 жовтня 2017
Політика
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В АП зазначили, що такі самі заходи безпеки були і під час візиту Держсекретаря США Рекса Тіллерсона та інших посадовців.

Заходи безпеки посилено через візит президента Мальти / фото facebook Сергій Лещенко

Безпрецедентні заходи безпеки в центрі Києва пов'язані з візитом в Україну президента Мальти.

Про це написав керівник Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента Володимир Горковенко на сторінці в Facebook.

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"Усьому вина - президент Мальти Марі-Луїза Колейро Прека. У неї завтра державний візит в Україну. Передбачені церемоніальні заходи на площі перед Адміністрацією президента. Буде як і під час візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана на минулому тижні. Тоді точно так перекрили під'їзди до АП ще напередодні ", - повідомив Горковенко.

Також він додав, що "такі само заходи безпеки були і під час візиту Держсекретаря США Рекса Тіллерсона і ще десяток не менш поважних осіб".

Як повідомляв УНІАН, центральні вулиці Києва, розташовані довкола урядового кварталу, почали перекривати перед анонсованими на 17 жовтня акціями протесту вже з вечора 16 жовтня.

Нагадаємо, у вівторок, 17 жовтня, у зв’язку з проведенням масових акцій у Києві з 06.00 будуть перекриті деякі вулиці у центральній частині міста.

Зокрема, перекриють: вул. Грушевського – від перехрестя вул. Грушевського з Парковою дорогою до станції метро «Арсенальна»; вул. Інститутську – від перехрестя вулиць Хрещатик та Інститутської до Кловського узвозу та Кловський узвіз до перехрестя з вул. Мечникова; вул. Липську – від перехрестя вулиць Грушевського та Липської до вул. Інститутської.

Також повністю буде перекрито рух на вул. Лютеранській, вул. Круглоуніверситетській, вул. Городецького, вул. Шовковичній та провулку Кріпосному.

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Теги: #у Києві перекрили центр#перекриття вулиць у Києві#візит президента Мальти