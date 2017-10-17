Кількість наметів біля Ради збільшується

Частина активістів, які впродовж дня вимагали біля будівлі Верховної Ради України разом з іншими мітингарями скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд та внести змін до виборчого законодавства, збирається залишатися на ніч біля наметів.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники зібрання майже звільнили площу Конституції біля будівлі парламенту.

Перед цим вони згорнули партійні прапори.

Серед учасників мітингу багато людей приїхало з регіонів. Люди скупчуються навколо своїх супроводжуючих керівників, які поіменно перевіряють їх списках. Деякі активісти стверджують, що сьогодні вночі вони повертаються на автобусах додому.

Водночас інша частина активістів продовжує встановлювати намети. Загалом, на проїжджій частині вулиці Грушевського вже встановлено 13 наметів. Учасники акції продовжують підносити намети і до Маріїнського парку, де також продовжується встановлення наметів.

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Всередині наметів наразі частково поставлено столи і немає умов, щоб там залишатися спати.

В той же час, правоохоронці з Національної гвардії і Національної поліції лише наполовину звільнили периметр навколо будівлі парламенту. Близько 150 поліцейських стоять у два ряди та тримають у руках захисні шоломи вздовж площі Конституції біля ВР. За їх спинами стоїть ще декілька рядів правоохоронців безпосередньо біля стін парламенту та на сходах Ради.

На Грушевського деякі народні депутати спілкуються з активістами.

Як повідомляв УНІАН, зранку під Верховною Радою відбувається мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін до виборчого законодавства, а також створення Антикорупційного суду.

Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і ряд громадських організацій.