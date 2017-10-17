Мітингувальники біля Ради згортають прапори, намети залишаються

Учасники мітингу, які навпроти будівлі Верховної Ради на площі Конституції вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд та внести змін до виборчого законодавства, згортають партійні прапори.

Як передає кореспондент УНІАН, люди почали потроху розходитися, але більшість ще залишається на площі Конституції, на вулиці Грушевського та на території Мар'їнського парку.

Безпосередньо на площі Конституції продовжує залишатися близько 150 учасників зібрання. З встановленої на площі сцени грає рок-музика і ніхто з організаторів акції або народних депутатів не виступає.

На вулиці Грушевського ще залишається близько 350-400 активістів, які гуртуються довкола польової кухні, наметів, а також хаотично ходять по проїжджій частині.

На Грушевського наразі встановлено 11 великих наметів. У Мар'їнському парку встановлено 6 великих наметів та близько 25 малих туристичних та альпіністських наметів. На площі Конституції встановлено не менше 11 малих наметів.

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Як повідомляв УНІАН, зранку під Верховною Радою відбувається мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін до виборчого законодавства, а також створення Антикорупційного суду.

Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і низка громадських організацій.