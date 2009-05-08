Ющенко закликає міжнародну спільноту посилити боротьбу з піратами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Союзу та НАТО стосовно посилення безпеки судноплавства через часті випадки піратських захоплень.

Про це повідомляє прес-служба В.ЮЩЕНКА.

В зверненні Президента України до міжнародних організацій стосовно загроз з боку морського піратства та активізації і консолідації дій по боротьбі з цим явищем наголошується, що останнім часом почастішали випадки захоплення піратами мирних суден під прапорами різних країн та взяття в заручники членів екіпажів з метою отримання викупу.

В.ЮЩЕНКО нагадує, що загалом, за останні 5 років громадяни України ставали заручниками піратів у складі 15 суден. На сьогодні заручниками у піратів залишається 34 громадяни України.

За його словами, спостерігається суттєве розширення географії морського піратства. Дане явище набуває ознак загрози не тільки морському судноплавству, а й міжнародній торгівлі, перетворюючись на високоприбутковий кримінальний бізнес.

Президент зауважує, що незважаючи на ухвалені Радою Безпеки ООН 4 відповідні резолюції, функціонування декількох авторитетних організацій для координації боротьби з піратством на міжнародному рівні, створена міжнародна система контрзаходів виявляється малоефективною.

“Україна, підтверджуючи свої міжнародні зобов`язання у рамках протидії незаконним актам, що загрожують морській навігації, закликає всі суб`єкти міжнародних відносин суттєво активізувати зусилля й реальні спільні дії для боротьби з піратством на морі”, - пише В.ЮЩЕНКО у своєму зверненні.

На його думку, на порядок денний нагально постало питання про створення міжнародною спільнотою коридорів безпеки для захисту від піратів, відкриття додаткових регіональних координаційних центрів безпеки мореплавства, право військових кораблів іноземних держав переслідувати морських піратів у територіальних водах, озброєну охорону торговельних суден у разі проходження загальновизнаних небезпечних морських маршрутів, пасивні (нелетальні) системи оборони цивільних суден.

Необхідним є також напрацювання на міжнародному рівні чітких методик протидії цьому явищу, удосконалення «базових протоколів по безпеці» з вимогою неухильного їх виконання судновласниками з відповідними санкціями у разі відмови або ігнорування, залучення до цього процесу інституту страхування через його можливості контролю і стимулювання.

“Україна готова брати активну участь у цих процесах, зокрема, приєднатися до військово-морської операції Євросоюзу у боротьбі з піратством «Аталанта» шляхом її розвідувального, логістичного чи транспортного забезпечення, залучення сил спеціального призначення як груп захисту цивільних суден”, - підкреслює глава Української держави.