Мосійчук розповів про свій стан після операції

Постраждалий в результаті замаху нардеп Ігор Мосійчук заявив, що після проведеної ночі операції його стан вже стабілізувався. Про це він телефоном повідомив телеканалу "112 Україна".

За словами Мосійчука, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.

"Краще, ніж учора (про свій стан здоров'я - ред.). Я не хотів би зараз в інтересах слідства цього говорити, але повністю переконаний, що слід московський, виконання тут українське. Дам відповідні пояснення правоохоронним органам. Ще не давав, тому що не був в змозі, досі перебуваю в реанімації. Я прооперований, чотири години йшла операція, багато осколків з мене витягли, деякі ще залишилися в мені", - заявив він.

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Нардеп заявив, що залишився живий завдяки професійним діям охоронця.

"Я ходив без охорони, Руслан зі мною менше місяця. Я виходив з каналу разом з ним. Він штовхнув мене на землю, тільки завдяки цьому я залишився живий і життєво важливі органи не постраждали, хоча я був набагато ближче від епіцентру вибуху, спрямованого саме на мене... Руслан зловив смертельне кількість заряду після вибуху, його обличчя спотворене. Він не встиг дістати зброю", - розповів Мосійчук.

Він додав, що після замаху має намір посилити свою охорону.

"Лікарня оточена по периметру, де я перебуваю. Я буду робити все, щоб моя охорона була досконалою. (Можливо відвідування вас, хто вже був?) Були тут всі. Зараз нікого немає, тому що я в реанімації, лікарі не пускають", - констатував нардеп.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня о 22:15 біля редакції телеканалу «Еспрессо» на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого постраждали чотири людини, включаючи депутата Ігоря Мосійчука, охоронець нардепа загинув. Також загинув поліцейський, який випадково опинився поруч. Серед постраждалих – політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт, розслідуванням буде займатися ГУ СБУ в місті Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва. За попередньою оцінкою правоохоронців, вибухнув мотоцикл, припаркований біля автомобіля.

Всі поранені були доставлені в лікарні з ушкодженнями різного ступеня. Мосійчук зараз перебуває у клініці "Борис".