Другим загиблим під час замаху на Мосійчука виявився поліцейський

Другим загиблими в результаті вибуху під час замаху на нардепа Ігоря Мосійчука в Києві виявився капітан поліції Михайло Мормель. Про це повідомив нардеп Олег Ляшко на сторінці у Facebook.

"Мені повідомили, що від важких поранень, отриманих у результаті теракту, померли двоє поліцейських Руслан Кушнір - охоронець Ігоря Мосійчука, 36-річний Михайло Мормель, капітан поліції, жив у сусідньому під'їзді", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня о 22:15 біля редакції телеканалу «Еспрессо» на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого постраждали чотири людини, включаючи депутата Ігоря Мосійчука, охоронець нардепа загинув. Також серед постраждалих – політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт, розслідуванням буде займатися ГУ СБУ в місті Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва. За попередньою оцінкою правоохоронців, вибухнув мотоцикл, припаркований біля автомобіля.

Всі поранені були доставлені в лікарні з ушкодженнями різного ступеня. Мосійчук зараз перебуває у клініці "Борис".

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Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.