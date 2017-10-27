Іспанський прем'єр просить Сенат обмежити автономію Каталонії

Керівник уряду Іспанії Маріано Рахой в п'ятницю, 27 жовтня, звернувся до іспанських сенаторів із проханням дозволити застосувати статтю 155 конституції країни, відповідно до якої може бути обмежена автономія Каталонії. Про це повідомляє DW.

"Складається складна ситуація, наслідки якої позначаться на багатьох, і альтернатив не існує ", - заявив Рахой, виступаючи перед сенаторами. Застосування цієї статті він назвав "винятковим заходом", а відповідальність за цей крок поклав на главу Каталонії Карлеса Пучдемона. Очікується, що Сенат, де більшість мають представники Консервативної партії Рахоя, підтримає цей заклик.

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У ході позачергової зустрічі 21 жовтня уряд Іспанії ухвалив рішення про застосування статті 155 іспанської конституції щодо Каталонії. Відповідно до цієї статті весь регіональний уряд Каталонії може бути відсторонений від влади, а владні повноваження в автономії здійснюватиме представник, призначений Мадридом. До проведення дострокових парламентських виборів у краї вводиться пряме правління з центру.

Водночас сепаратисти у парламенті Каталонії, що у Бареселоні, в п'ятницю подали резолюцію із проголошенням незалежності Каталонії, повідомив речник урядової коаліції. "Ми проголошуємо Каталонію незалежною державою з республіканським устроєм", - ідеться у документі. Однак поки незрозуміло, чи буде поставлена резолюція на голосування, і яким буде його результат. Кілька тисяч демонстрантів, що виступають за незалежність провінції, зібрались перед будівлею парламенту, аби підтримати парламентаріїв-сепаратистів. Вони вигукують "Незалежність!" та "Свобода!" та тримають у руках каталонські прапори.