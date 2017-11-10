В Україні створять Раду дорожньої безпеки

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив секретаріату Кабінету міністрів до 15 листопада підготувати рішення про створення Ради з питань дорожньої безпеки, який буде дорадчим органом при уряді для моніторингу безпеки дорожнього руху.

Читайте такожЧерез велику смертність на дорогах у Гройсмана вирішили взятися за безпеку руху«Прошу державного секретаря до наступної середи відпрацювати з народними депутатами і зацікавленими міністерствами створення Ради з питань дорожньої безпеки на транспорті і створити в середу на засіданні уряду таку раду. Це буде дорадчий орган. Якщо знадобиться - створити відділ у складі секретаріату Кабінету міністрів для моніторингу й аналізу ситуації», - сказав він на засіданні уряду в середу.