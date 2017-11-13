Будапешт вимагає розслідування інциденту з угорським прапором на Закарпатті

Угорщина вимагає від української влади відреагувати на інцидент, який стався у місті Берегово 12 листопада. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.hu.

Сіярто заявив, що Угорщина очікує від України проведення розслідування щодо націоналістичних груп, члени яких зірвали угорський прапор з мерії Берегова.

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Міністр зазначив, що до МЗС Угорщини викличуть з цього приводу посла України в Будапешті.

"Виконавці повинні бути затримані та покарані якомога швидше", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада п'ятдесят активістів "Свободи" зняли прапор Угорщини з будівлі міської ради Берегового з наміром спалити його. Очільник Закарпатської ОДА вважає, що такі акції є неприпустимими у багатонаціональному регіоні.