На Закарпатті "свободівці" намагалися спалити прапор Угорщини (відео)

12 листопада п'ятдесят активістів "Свободи" зняли прапор Угорщини з будівлі міської ради Берегового з наміром спалити його. Реалізувати план завадила поліція, яка відібрала та повернула стяг, передає ТСН.

Ситуацію уже прокоментував голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Він заявив, що політичні сили, які влаштували провокацію, не мають жодної підтримки в області.

"Відповідально заявляю, що політичні сили, які влаштували цю провокацію, не мають жодної, ані найменшої підтримки на Закарпатті (що показали результати місцевих виборів у жовтні 2015 року). Саме тому більшість учасників "фаєр-шоу" була привезена в Берегово із сусідніх областей, насамперед Львівщини", - заявив Москаль.

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Очільник Закарпатської ОДА вважає, що такі акції є неприпустимими у багатонаціональному регіоні: "Ксенофобські акції за участю людей із закритими обличчями, які прикриваються патріотичними лозунгами, неприпустимі в Україні, а особливо в багатонаціональних регіонах, одним з яких є Закарпаття".

Москаль назвав провокаторів "купкою маргиналів", які намагаються погіршити відносини країн.

Незважаючи на те, що поліція таки відібрала прапор у активістів, Москаль заявляє, що копи пасивно спостерігали за провокацією. До керівництва МВС уже відправлено запит на оцінку дій поліції.

Раніше повідомлялося, що новий закон про освіту передбачає навчання в школах українською мовою з 5 класу. Це викликало протест з боку Румунії, Росії, Греції та Угорщини найбільше.

Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень заявив про намір Будапешта продовжити блокування подальшої інтеграції України до Європейського Союзу через реформи української освіти.