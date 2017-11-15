Законопроект про реінтеграцію Донбасу може бути проголосований у грудні

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Іван Вінник не виключає, що законопроект щодо реінтеграції Донбасу може бути винесений на голосування парламенту в грудні.

Читайте такожУ законопроекті щодо Донбасу немає рекомендацій розірвання дипвідносин з Росією - нардепЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Вінник зазначив, що сьогодні комітет дійшов згоди щодо 10 із 11 статей законопроекту, преамбули та назви законопроекту.

"Стаття 10 є предметом доопрацювання комітету – щодо умов, які дозволяють проводити всю деталізацію заходів, які передбачені цим законом, термінів та повноважень, хто їх активізує", - зазначив Вінник.

Депутат висловив думку, що це дискусійне питання буде доопрацьоване впродовж кількох наступних днів.

"І на наступний пленарний тиждень, в грудні місяці, я думаю, ми можемо вийти з проектом, який буде підтримуваний п’ятьма фракціями парламенту", - сказав парламентарій.

Як відомо, наступний пленарний тиждень ВР відбудеться з 5 по 8 грудня.