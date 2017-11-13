Парубій назвав головне завдання закону про реінтеграцію Донбасу

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вважає, що чим довше йде експертна дискусія щодо законопроекту про реінтеграцію Донбасу, тим більше шансів ухвалити його у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова".

"Зараз іде розгляд усіх поправок. Є певна дискусія і з приводу розірвання дипломатичних відносин (з Росією - УНІАН), і з приводу візового режиму. І важко передбачити, коли комітет зможе повноцінно завершити свою роботу", - зазначив голова ВР.

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Він зауважив, що особисто має підхід "не поспішати з тим, щоб відразу після обговорення намагатися в залі тут же ухвалити рішення".

Парубій зазначив, що журналісти часто запитують його, чи можливий розгляд законопроекту в сесійній залі ВР 16 листопада, на що він відповідає, що це можливо.

"Звичайно, що можливо. Якщо комітет в середу завершує обговорення, якщо будуть роздруковані всі поправки і роздані", - додав він.

Водночас, Парубій наголосив, що "чим довше йде експертна дискусія, тим більше шансів прийняти це у Верховній Раді і знайти консенсус".

"Тільки тоді, коли обговорення має серйозний результат, - тільки тоді винесення в зал законопроекту може передбачити позитивний висновок. І коли ви мене запитуєте, чи є голоси, - я не можу це сказати доти, доки дискусія не завершена, доки по ключових питанням не було ухвалене консенсусне, узгоджене рішення", - сказав голова парламенту.

Спікер зауважив, що найголовнішим завданням і метою законопроекту про реінтеграцію Донбасу є те, аби на законодавчому рівні, законодавчим актом визначити Російську Федерацію державою-агресором.

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"Це дуже важливо не лише як політична позиція, не лише як демонстрація певної позиції, а також дуже важливо, щоб і юридичну відповідальність за зруйновані українські міста, за долі сотен тисяч українських переселенців, які змушені були покинути окуповані території, - щоб юридичну відповідальність несла Російська Федерація", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада 233 голосами ухвалила у першому читанні президентський законопроект «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях» (№7163).

До другого читання, за словами голови профільного комітету Сергія Пашинського, було подано майже 800 поправок. Серед інших була подана поправка щодо розірвання дипломатичних відносин з РФ у тримісячний строк з дня набрання чинності законом про реінтеграцію. Крім того, у законопроекті пропонується зафіксувати 20 лютого 2014 року як дату початку агресії Росії проти України.