Посол України попередив про наслідки в разі повернення делегації Росії до ПАРЄ

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявляє, що Україна попереджає партнерів про наслідки в разі повернення делегації Російської Федерації до сесійної зали Парламентської Асамблеї Ради Європи без виконання нею вимог ухвалених на засіданнях Асамблеї резолюцій.

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Про це дипломат написав у своєму мікроблозі у соціальній мережі Twitter.

"Ті, хто зараз тягнуть Росію в ПАРЄ без виконання вимог резолюцій Асамблеї, не повинні потім на нас ображатися. Ми чесно і відкрито застерігаємо партнерів від цієї помилки, що матиме наслідки", - наголосив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, Росія відмовилася сплачувати членські внески в Раді Європи за 2017 рік до відновлення повноважень її делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи.

У жовтні головуючий на осінній сесії ПАРЄ в.о. президента асамблеї Роджер Гейл назвав безпрецедентним викликом відмову РФ сплачувати внески.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба заявляв, що фінансові лобісти використовують відмову Росії сплачувати внески в Раду Європи з метою змусити організацію піти на поступки РФ.