Немає жодних підстав для повернення російській делегації права голосу в ПАРЄ – Климпуш-Цинцадзе

На сьогодні немає жодних підстав для повернення російській делегації права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи, оскільки за три роки Росія не продемонструвала прогресу у виконанні резолюцій ПАРЄ щодо російської військової агресії проти України.

Як передає прес-служба Кабінету міністрів України про це, перебуваючи з робочим візитом у Парижі, заявила віце-прем’єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічей з головою Групи дружби Франція-Україна Національних зборів Франції Валерією Фор-Мунтян та віце-головою Комітету у закордонних справах Національних зборів Франції Мірей Клапо.

Віце-прем’єр-міністр наголосила, що ключовим в цій ситуації є питання цінностей.

«Рада Європи і надалі має залишатись принциповою, відданою європейським цінностям і міжнародному праву, а тому – авторитетною», - цитує Климпуш-Цинцадзе прес-служба.

Повідомляється, що віце-прем’єр подякувала парламентарям Франції за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та зауважила, що співробітництво між парламентарями Франції та України відчутно посилилося за останні кілька років, особливо на рівні міжпарламентської групи дружби, що мало позитивний вплив на розвиток відносин між країнами.

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В свою чергу, Валерія Фор-Мунтян, підкреслила, що докладе всіх зусиль задля підвищення ефективності співпраці та реальної допомоги Україні. Як член делегації Нацзборів Чорноморського Економічного співробітництва вона перебуватиме в Україні на початку наступного року та планує разом з колегами візити на Схід України та на Одещину.

Відзначається, що Климпуш-Цинцадзе, Фор-Мунтян та інший член групи дружби, член французької делегації парламентської асамблеї при НАТО Філіп Мішель-Клайсбауер окремо обговорили проблему комунікації стану справ та події в Україні серед жителів Європи, зокрема, Франції.

«Культурно та історично Україна з давніх часів була частиною Європи. Зараз, після багатьох десятиліть перебування у складі Радянського Союзу та пострадянського впливу Росії, нам потрібно повернутися на карту Європи, дати знати про себе. На жаль, розвиток сьогоднішньої України відбувається на тлі військової агресії проти нашої країни та засилля дезінформації, західні ЗМІ переважно розказують негатив про нашу державу. Це дуже приємно, що вихідці з України, які збудували політичну кар’єру у Франції, щиро прагнуть допомогти й Україні. Спілкування з вами – це прекрасна можливість донести правду про те, що насправді відбувається в нашій державі», - сказала віце-прем’єр-міністр.

В свою чергу Фор-Мунтян наголосила на тому, що обізнаність французького та українського народів про життя один одного є вкрай низькою, але безвізовий режим, культурні та освітні програми, обміни допомогли б виправити цю ситуацію.

Повідомляється, що сторони окремо обговорили ситуацію на Сході України.

Климпуш-Цинцадзе наголосила на необхідності посилення співпраці у рамках «нормандського» формату і підкреслила, що у найближчій перспективі найважливіше – змусити Росію працювати над дорожньою картою і виконувати Мінські домовленості , так як збройні угруповання, які підтримує Російська Федерація, систематично порушують ці домовленості.

«Ми розраховуємо на те, що Франція і надалі буде займати позицію поваги до міжнародного права, на єдність ЄС щодо протидії поведінці країн, які руйнують принципи миру, встановлені у Європі після Другої Світової війни», - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Вона також звернулася до Фор-Мунтян та Мірей Клапо з пропозицією розглянути французьким парламентом визнання Голодомору 1932-1933 років злочином геноциду українського народу, оскільки це питання історичної пам’яті є дуже важливим для України.

Як повідомляв УНІАН, на квітневій сесії в 2014 році ПАРЄ позбавила російську делегацію до січня 2015 року права голосу і виключила зі всіх керівних органів асамблеї за анексію Криму. З тих пір делегація РФ не приїжджала в Страсбург, пропустивши таким чином літню і осінню сесії.