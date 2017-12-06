Саакашвілі назвав Луценка "двієчником без честі і совісті" та відмовився йти в ГПУ

Михайло Саакашвілі під час виступу зі сцени у наметовому містечку під Верховною Радою заявив, що генпрокурор Юрій Луценко є «двієчником», нагадав про відсутність у нього юридичної освіти і заявив, що не планує прибути до нього на допит.

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«Вчора Луценко нахабно брехав, у тому числі з приводу мого статусу. На депутатів порушили справи на рахунок того, що вони нібито заважали законним діям. Депутати перешкодили викраденню людини, так як у нас всі документи на руках», - заявив Саакашвілі.

«Цей чоловік поняття не має про право. Другокурсники юридичного факультету знають набагато більше, ніж так званий генпрокурор України. Тому я хочу заявити наступне. Я не буду являтися ніякому псевдогенеральному прокурору, він двієчник неграмотний, незаконний. Я не вважаю його генеральним прокурором України», - заявив він.

При цьому Саакашвілі додав, що готовий прийняти слідчого в таборі біля Верховної Ради.