В американському Сент-Луїсі кіт тренує собак для людей з інвалідністю (відео)

17:47, 15 грудня 2017
Політика
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Кота звуть Собака і він навчає собак терплячості до котів, щоб у майбутньому ті не реагували на сторонніх тварин під час служби.

Кота звуть Собака і він навчає собак терплячості до котів. У центрі готують чотирилапих помічників для людей з обмеженими можливостями. Курси спецсобак тривають близько двох років. І хоча на навчання одного пса витрачають близько $27 тис., хвостатих помічників громадська організація дарує просто так.

Кілька місяців цей кіт є чи ненайголовнішим співробітником центру тренування песиків у Сент-Луїсі.

Постійне сусідство з котом вчить собак, які стануть майбутніми помічниками,  не реагувати на інших тварин під час служби.

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Теги: #кіт навчає собак#кіт тренування собак