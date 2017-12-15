В американському Сент-Луїсі кіт тренує собак для людей з інвалідністю (відео)

Кота звуть Собака і він навчає собак терплячості до котів. У центрі готують чотирилапих помічників для людей з обмеженими можливостями. Курси спецсобак тривають близько двох років. І хоча на навчання одного пса витрачають близько $27 тис., хвостатих помічників громадська організація дарує просто так.

Кілька місяців цей кіт є чи ненайголовнішим співробітником центру тренування песиків у Сент-Луїсі.

Постійне сусідство з котом вчить собак, які стануть майбутніми помічниками, не реагувати на інших тварин під час служби.