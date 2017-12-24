Порошенко заявив, що має намір святкувати Різдво двічі (відео)

Президент Петро Порошенко привітав українців із Різдвом Христовим за григоріанським календарем.

Як йдеться в повідомленні прес-служби глави держави, у своєму зверненні з нагоди свята президент зазначив, що має намір святкувати Різдво двічі.

Він нагадав, що нині вперше як державне свято наша країна відзначає Різдво Христове за григоріанським календарем – разом із більшістю усього християнського світу, спільно із Європою.

Водночас президент наголосив, що жодним чином ніхто не зазіхає на давню добру традицію святкувати Різдво 7 січня, яка шанується та поважається.

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«Обирати собі календар – це є особисте право кожного, а от завдання держави – гарантувати таке право і дати можливість вибору. Особисто я вирішив святкувати двічі. Тому сьогодні приєднуюся до вашого урочистого дійства», - зазначив Порошенко.

«За два тижні українці знову співатимуть колядок і радітимуть народженню Спасителя світу. Як писав святий апостол Павло, ми, християни, – «одне тіло, один дух, один Господь, одна віра і одне хрещення», - додав президент.

За словами глави держави, Україна – унікальна в своїй віротерпимості й повазі до релігійних почуттів.

«Ми – це православні, греко-католики, римо-католики. Ми – ціле різнобарв’я протестантських церков. Ми – мусульмани та іудеї. Ми всі разом – українці», - підкреслив Порошенко.

Окремо глава держави відзначив, що сьогодні, в світлий день, виповнюється 80 років від дня народження В’ячеслава Чорновола, одного з батьків-засновників незалежної України. Президент підкреслив, що актуальна й понині його програма дій з об’єднання всіх державницьких сил задля спільної перемоги і побудови сучасної демократичної України: «Важливо знати, аналізувати і виконувати його настанови. «Нам потрібні реформи, а не революції, - вчив Чорновіл, - сила закону, а не закон сили; добробут народу, а не всенародні злидні; суспільна злагода, а не затята ворожнеча; демократія, а не диктатура».

Президент побажав, щоб духовна праця та щирі молитви українців і надалі утверджували нетлінні християнські цінності.