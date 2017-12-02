В Україні набрав чинності закон про вихідний на католицьке Різдво

Сьогодні в Україні набув чинності закон про святковий вихідний день 25 грудня у зв'язку із Різдвом Христовим за григоріанським календарем.

Документ опублікували вчора в офіційному виданні "Голос України".

Згідно з законом, 25 грудня стало вихідним святковим днем.

У той же час, День праці - тільки 1 травня, а наступний день став робочим.