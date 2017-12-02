В Україні набрав чинності закон про вихідний на католицьке Різдво
09:29, 02 грудня 2017Суспільство
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У той же час, День праці - тільки 1 травня, а наступний день став робочим.
Иллюстрация REUTERS
Сьогодні в Україні набув чинності закон про святковий вихідний день 25 грудня у зв'язку із Різдвом Христовим за григоріанським календарем.
Документ опублікували вчора в офіційному виданні "Голос України".
Згідно з законом, 25 грудня стало вихідним святковим днем.
У той же час, День праці - тільки 1 травня, а наступний день став робочим.
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