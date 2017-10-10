Журналісти дізналися, чи знають нардепи, за які законопроекти голосують

Тривалі розмови по телефону, листування з коханками, сидіння в соцмережах та видовищні бійки - улюбленні заняття народних депутатів. Та основна їх робота - писати законопроекти, голосувати та перетворювати їх у закони. Народний депутат повинен розбиратися у законодавчій діяльності, як лікар у діагнозах. Від цього залежить майбутнє українців - пенсії, зарплати, ціни на комуналку, освіта дитини - це все вирішується у сесійній залі під час голосувань.

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Кожний законопроект має свій номер. Журналісти програми "Гроші" обрали номер проекту закону, який вже давно лежить десь в комітетах на розгляді. Але його ще ніколи не ставили на голосування - номер 5159.

Журналісти запитали у народних обранців чи голосували вони за таку законодавчу ініціативу, і дізналися, як депутати орієнтуються у своїй роботі.

По номерах законопроектів депутати не орієнтуються, тому для полегшення життя нардепам озвучують назву проекту, щоправда, від реальної назви вона відрізняється. Деякі нардепи тікали від журналістів, але знайшлися й такі, які охоче розповіли, як "голосували" за неіснуючий законопроект.

Так, народний депутат Сергій Каплін на запитання "Чи голосували за законопроект який забороняє відпускати корупціонерів під заставу" відповів, що не голосував. "Точніше голосував за те, щоб унеможливити їх відпусскати під заставу", - сказав нардеп. Але не пригадав, скільки його колег тоді підтримало дану ініціативу.

Інший нардеп - Михайло Гаврилюк заявив, що голосував за цей вигаданий законопроект, але також не зміг пригадати інших подробиць щодо даного документу. Він припустив, що голосування відбувалося ще до літніх канікул. "Чому я голосував? Корупціонери мають дуже багато грошей, і вони можуть дати і мільйон, і 2, і 3, і 50, і 100 мільйонів, бо у них грошей - як у дурного фантіків. І коли вони опиняються на свободі, одягають браслет і їх беруть під домашній арешт, вони, зазвичай, чогось тікають", - розповів Гаврилюк.

Народний депутат Валерій Бабенко дуже не хотів спілкуватися з журналістами, тому тікаючи коридорами Ради просив "не чіплятися" до нього.

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А ось колега Бабенка Андрій Дейдей хоч і не тікав від журналістів, конкретних відповідей на запитання уникав, замінивши їх популізмом.

Утім, знайшлися і такі депутати, які пригадали, що голосувань за вигаданий журналістами законопроект не було. Так, Борислав Береза вирішив перевірити його через сайт Верховної Ради. А нардеп Ігор Побер відповів, що такого законопроекту ще не було.