Грузія закінчила формальності щодо виходу країни з СНД

Парламент Грузії сьогодні одностайно прийняв постанову «Про Міжпарламентську асамблею СНД», згідно з якою формально закінчилася процедура виходу Грузії з об`єднання.

Про це повідомив глава парламенту Грузії Давид БАКРАДЗЕ, передає ІА «Новини-Грузія».

«Грузія вже вийшла з СНД. Із цього приводу існує офіційна кореспонденція, лист, який я відправив відповідним органам Міжпарламентської асамблеї СНД торік. Тому сьогодні ми закінчуємо цей процес згаданою постановою формально і з правового погляду», - заявив Д.БАКРАДЗЕ.

Найвищий законодавчий орган Грузії сьогодні, після двомісячної перерви, уперше зібрався на пленарне засідання, незважаючи на акцію опозиції, що триває в центрі Тбілісі.