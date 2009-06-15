Українські науковці продемонструють унікальні можливості людської пам’яті

Книга рекордів України презентує - у середу, 17 червня, об 11.00 у Центрі ділового та культурного співробітництва "Український дім" (м. Київ, вул. Хрещатик, 2) відбудеться презентація новітнього унікального науково-інтелектуального продукту українських вчених "Крок за горизонт", який не має аналогів в світі. Це буде науковий експеримент та демонстрація результатів використання методики запам`ятовування і відтворення людиною надвеликих об`ємів інформації.

Авторами проекту є українські науковці - доктор медичних наук, професор Андрій Тихонович Слюсарчук та доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою "Інформаційні системи і мережі" Володимир Володимирович Пасічник.

Під час презентації А.Слюсарчук та його учень Олександр Червоний, який пройшов навчання за вищевказаною методикою та оволодів нею, продемонструють унікальні можливості пам`яті та прийоми психотехнологій, які дозволяють усно, без застосування додаткових засобів полегшення обрахунку, виконати найскладніші бінарні математичні операції, множення високорозрядних числових комбінацій, ділення, добування кореня за надкороткий проміжок часу. Вищевказані результати обрахунків не матимуть аналогів у світовій практиці, заявляють організатори презентації.

Зокрема, О.Червоний проведе наглядний експеримент запам`ятовування друкованих текстів без обмежень за різною тематикою та утримування текстів в пам`яті з точним відтворенням слів, речень із заданих глядачами сторінок, рядків тексту і т.д.

Під час презентації буде продемостровано феномен аудіального сприйняття інформаційного тексту та миттєвий підрахунок кількості слів, букв, голосних, приголосних та окремо кожної з букв за бажанням присутніх в довільно обраних текстах будь-якої складності; піднесення чисел до степенів високих порядків; відбудеться наочна демонстрація психотехнології запам`ятовування блоку візуальної інформації (цифр, фігур тощо) учасниками курсу "мнемотехніка, пси-ресурс".

Телефон для довідок: 8(097)579-89-30.

Збір представників ЗМІ біля "Українського дому" 17 червня о 10.30.

Детальніше про надзвичайні можливості А.Слюсарчука можна дізнатися на сайті:

http://www.book.adamant.ua/akt/2slysar4uk/1.htm

Анонс події: http://book.adamant.ua/slanons.htm