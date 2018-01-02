Гройсман задекларував 9 мільйонів гривень доходу від продажу нерухомості

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман задекларував 8 млн 797 тис. 630 грн доходів від відчуження нерухомого майна.

Про це йдеться в повідомленнях про суттєві зміни в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Джерелом доходу указано ТОВ "Магігранд", зареєстроване у Вінниці.

Повідомлення про зміни датоване 30 грудня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, Гройсман за 2016 рік задекларував 15 млн грн. Згідно з електронною декларацією, зарплата прем’єра у 2016 році становила 281 тис. грн. Його дохід включає також проценти за депозитами, розміщеними в українських банках, в розмірі 154 тис. грн.