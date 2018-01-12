Гройсман пропонує Путіну разом з флотом повернути Україні Крим

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує президенту РФ Володимиру Путіну разом з українською військовою технікою повернути Україні тимчасово окупований Крим.

Про це Гройсман заявив під час поїздки до Донецької області, коментуючи заяву Путіна про готовність Росії передати Україні військові кораблі та авіатехніку з окупованого Криму.

«Зустрічна пропозиція президенту РФ – разом з флотом повернути Крим. Готові прийняти найближчим часом», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Путін заявив, що Росія готова передати Україні військові кораблі та авіатехніку з окупованого Криму. «Користуючись нагодою, ...хочу сказати, ми готові продовжити цей процес: готові передати військові кораблі України, які в Криму ще є, готові передати авіаційну техніку, бронетехніку. Правда, вона перебуває вся в такому жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично й була, за ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно», - сказав Путін на зустрічі з керівниками російських ЗМІ та інформагентств. За його словами, йдеться про десятки кораблів і бойових літаків.

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Після окупації Криму в 2014 році Росія почала передавати Україні захоплену техніку, однак після вторгнення на Донбас таку передачу було припинено.

За словами тодішнього заступника міністра оборони РФ Анатолія Антонова, оборонне відомство РФ призупинило передачу Україні озброєння і військової техніки з Криму. На той момент було передано 389 одиниць бронетехніки, зокрема вісім вертольотів і три бойові кораблі.

5 липня 2014 року в МЗС РФ заявили, що РФ припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму до «повного припинення українськими силовиками бойових дій».

На сьогодні в Криму залишилося 17 кораблів, катерів і суден, у тому числі 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», корабель управління «Славутич», протичовнові корвети «Тернопіль» та «Луцьк», морські тральщики «Черкаси» і «Чернігів», великий підводний човен «Запоріжжя», рятувальний буксир «Кременець» та інші.