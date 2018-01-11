Путін заявив про готовність передати Україні військові кораблі і авіатехніку з Криму

Росія готова передати Україні військові кораблі і авіатехніку з окупованого Криму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це президент РФ Володимир Путін заявив на зустрічі з керівниками російських ЗМІ та інформагентств.

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«Користуючись нагодою, що називається, хочу сказати, ми готові продовжити цей процес: готові передати військові кораблі України, які в Криму ще є, готові передати авіаційну техніку, бронетехніку. Щоправда, вона перебуває вся в такому жалюгідному стані, але це вже не наша справа, вона в такому практично й була, за ці роки ніким не обслуговувалася, звичайно», - сказав Путін.

За його словами, йдеться про десятки кораблів і бойових літаків.

«Що стосується кораблів, думаю, буде краще, якщо українські військовослужбовці приїдуть і їх заберуть. Ми готові допомогти їм здійснити транспортування до Одеси», - заявив він.

Путін додав, що є і значний боєзапас, але він, за даними російських військових експертів, не підлягає транспортуванню, а тільки утилізації на місці.

«Ми готові запросити українських військових, щоб вони взяли участь в утилізації цих боєприпасів», - додав Путін.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму в 2014 році Росія почала передавати Україні захоплену техніку, однак після вторгнення на Донбас така передача була припинена.

15 квітня 2014 року тодішній заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов заявив, що Міністерство оборони РФ призупинило передачу Україні озброєння і військової техніки з Криму. На той момент було передано 389 одиниць бронетехніки, зокрема вісім вертольотів і три бойових кораблі.

5 липня в МЗС РФ заявили, що РФ припинила передачу Україні озброєнь і техніки з Криму до «повного припинення українськими силовиками бойових дій».

На сьогодні в Криму залишилося 17 кораблів, катерів і суден, зокрема й 11 бойових кораблів, серед яких великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», корабель управління «Славутич», протичовнові корвети «Тернопіль» і «Луцьк», морські тральщики «Черкаси» і «Чернігів», великий підводний човен «Запоріжжя», рятувальний буксир «Кременець» та інші.