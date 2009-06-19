Баррозу: ЄС хоче допомогти Україні і буде вивчати, як це зробити

Учасники саміту Євросоюзу в Брюсселі не ухвалили рішення про надання Україні кредиту з метою стабілізації "газової" ситуації, повідомив у п`ятницю голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу.

"На даний момент я нічого конкретнішого сказати не можу", - сказав Баррозу журналістам після закінчення саміту у п`ятницю в Брюсселі.

За словами Баррозу, ЄС хоче допомогти Україні і має намір вивчити, як це можна зробити. Разом з тим, він підкреслив, що для надання фінансової допомоги в бюджеті ЄС грошей немає. "У нас немає грошей, для бюджету це неможливо", - сказав глава виконавчої влади ЄС. Він закликав Росію і Україну знайти довгострокове рішення проблем в газових відносинах з метою не допускати нових проблем з постачанням російського газу в ЄС. Баррозу повідомив також, що Єврокомісія проведе наступного тижня робочу нараду щодо ситуації з газопостачанням в Європі. Він закликав країни ЄС забезпечити підготовку термінових заходів на випадок можливого виникнення нових надзвичайних ситуацій. Баррозу в зв`язку з цим відзначив, що ЄС повинен бути "готовий до гіршого". "Загроза нової серйозної газової кризи існує протягом тижнів, а не місяців. І ми повинні захистити європейських громадян", - вказав голова Єврокомісії.

РИА Новости