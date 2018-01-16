Очільницю ДФС Києва підозрюють у підробці довідки учасника АТО для уникнення люстрації

Начальник головного управління ДФС у Києві Людмила Демченко згадується у низці кримінальних проваджень.

Про це «Нашим грошам» стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень. Зокрема, серед іншого згадується про провадження від липня 2015 року веде прокуратура Краматорська. "Те, що в ньому фігурує Демченко, підтверджує ухвала Краматорського міського суду, якою прокурор прокуратури Краматорська Станіслав Опря отримав доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки сім-карти мобільного оператора Демченко", - йдеться у повідомленні.

Видання стверджує, що в рамках цього провадження встановлено ряд службових осіб ГУ ДФС Києві, які використовували підроблені довідки учасників АТО для уникнення люстрації, у тому числі замначальника управління власної безпеки ГУ ДФС у Києві, начальник ГУДФС у Києві, перший замначальника ГУ ДФС у Києві, начальник Київської міської митниці ДФС України, начальник 2 оперативного управління ГУВБ ДФС, перший замначальника Головного слідчого управління фінрозслідувань. Щодо Демченко встановлено, що вона нібито перебувала в зоні АТО медсестрою, але фактично знаходилася в санаторії, який знаходиться в Конча-Заспі.

Провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України – «Службове підроблення», де покарання – від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Останній рух по підроблених довідках був, згідно з інформацією з судового реєстру, в листопаді 2015 року. Прокурор Станіслав Опря за цей час встиг перевестися в Київську міську прокуратуру №6 і в листопаді 2017 звільнитися, про що свідчить його декларація.

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Згідно з інформацією видання, низка посадовців ДФС проходили по справі про розкрадання понад 3 млрд грн в системі податкової в 2012-2013 роках злочинною організацією Януковича, Азарова, Клименка під час незаконного відшкодування ПДВ.

Демченко в матеріалах справи не зафіксована взагалі, хоча в той час працювала заступницею начальника ДПІ у Печерському районі Києва, а у грудні 2012 року стала виконувати обов’язки начальника ДПІ у Печерському районі Києва. А в червні знову повернулася на посаду замначальника ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів Києва.

"Чиновниця уникла люстрації, прикрившись постановою Окружного адмінсуду Києва, перебуваючи на посаді помічника нардепа від БПП Ніни Южаніної – екс-керівника компанії «Експрес-інформ», яка володіє ліцензією на мовлення «5 каналу» Петра Порошенка", - йдеться у повідомленні.

На посаду головної ДФСниці Києва Демченко призначив очільник ДФС Роман Насіров – колишній голова комітету з питань податкової та митної політики, який тепер очолює Ніна Южаніна.

Раніше стало відомо, що колишній начальник Горлівського управління внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, який входив в оточення екс-президента Віктора Януковича, Павло Панасюк звільнився з посади директора Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Донецькій області.