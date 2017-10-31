"Прикра помилка": друг Януковича "Паша Хаммер" звільнився з посади керівника будівництва на Донеччині

Колишній начальник Горлівського управління внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, який входив в оточення екс-президента Віктора Януковича, Павло Панасюк звільнився з посади директора Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Донецькій області. Про це написав журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.

"Після публікації матеріалу про призначення директором Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Донецькій області колишнього горлівського мента Павла Панасюка, Natali Sokolenko написала запит у Державне агентство з будівництва та архітектури, щоб дізнатися як така людина могла потрапити туди на службу. Після чого на мене вийшов керівник ДАБІ Олексій Кудрявцев і попросив про зустріч", - написав він.

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За словами журналіста, Кудрявцев сказав, що сталася прикра помилка, про яку він не знав, і Панасюк вже написав заяву на розрахунок. Більше працювати в департаменті будівельної інспекції він не буде.

"На черзі заяви в НАБУ і СБУ. Думаю там повинні відреагувати на факти співпраці з бойовиками ДНР, а також на майно, яке незрозуміло звідки узялося в декларації", - додав Казанський.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що екс-начальник Горлівської міліції Павло Панасюк, відомий як Паша Хаммер, став директором Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Донецькій області. Панасюк відомий своїм знайомством з Януковичем, а також солідним майном всієї його родини.