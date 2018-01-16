Президент України Петро Порошенко розповів про амбітний план реформ на 2018 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час традиційної зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.

«У 2018 році наші пріоритети в реформах є не менш амбітними – приватизація, дерегуляція, покращення інвестиційного клімату, національного бюро фінансової безпеки, податок на виведений капітал, ліберальне валютне законодавство, подальше удосконалення тендерного законодавства, енергетичного сектору, а також законодавство про національну безпеку», - заявив він.

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При цьому президент особливо відзначив тему створення цього року Антикорупційного суду.

«Цього року ми запустимо його створення, і мій законопроект вже розглядається у Верховній Раді. Запрошую до конструктивної роботи в рамках демократичних парламентських процедур для його успішного ухвалення. Після голосування в першому читанні буде час для удосконалення проекту з метою якомога ефективнішої роботи цієї інституції», - сказав він.

На переконання глави держави, цей суд стане останнім і вирішальним елементом в новій антикорупційній архітектурі України.

Водночас Порошенко підкреслив, що влада не лише розбудовує антикорупційну каральну систему, але й викорінює підґрунтя для корупції.

«За кілька років ми з корінням вирубали цілу низку корупційних схем, які процвітали десятиліттями», - запевнив Порошенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів скасував минулорічні постанови про реформування та реорганізацію податкових і митних органів, які ініціювало Міністерством фінансів.