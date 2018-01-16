Порошенко розповів про амбітний план реформ на 2018 рік
Також президент запевнив, що в державі знищено низку корупційних схем, які використовували десятиліттями.
Президент України Петро Порошенко розповів про амбітний план реформ на 2018 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час традиційної зустрічі з главами дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні.
«У 2018 році наші пріоритети в реформах є не менш амбітними – приватизація, дерегуляція, покращення інвестиційного клімату, національного бюро фінансової безпеки, податок на виведений капітал, ліберальне валютне законодавство, подальше удосконалення тендерного законодавства, енергетичного сектору, а також законодавство про національну безпеку», - заявив він.
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При цьому президент особливо відзначив тему створення цього року Антикорупційного суду.
«Цього року ми запустимо його створення, і мій законопроект вже розглядається у Верховній Раді. Запрошую до конструктивної роботи в рамках демократичних парламентських процедур для його успішного ухвалення. Після голосування в першому читанні буде час для удосконалення проекту з метою якомога ефективнішої роботи цієї інституції», - сказав він.
На переконання глави держави, цей суд стане останнім і вирішальним елементом в новій антикорупційній архітектурі України.
Водночас Порошенко підкреслив, що влада не лише розбудовує антикорупційну каральну систему, але й викорінює підґрунтя для корупції.
«За кілька років ми з корінням вирубали цілу низку корупційних схем, які процвітали десятиліттями», - запевнив Порошенко.
Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів скасував минулорічні постанови про реформування та реорганізацію податкових і митних органів, які ініціювало Міністерством фінансів.