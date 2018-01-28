Бій під Крутами на століття вперед заклав основи державності України - Розенко

Завдяки бою під Крутами Центральна Рада встигла підписати Брестський договір і примусити Росію вперше визнати кордони України.

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявляє, що бій під Крутами 29 січня 1918 року на століття вперед заклав основи державності України.

Про це він сказав під час заходів вшанування пам’яті 100-річчя бою під Крутами у Чернігівській області.

«Безперечно, станція Крути, з одного боку - це невеличка станція на мапі України, одна невеличка точка на карті залізничних сполучень, це одна із численних битв українського народу за свою незалежність, битв з Російською імперією, з російськими загарбниками. Разом з тим Крути посідають одне із основних найважливіших місць, адже саме тут відважні юнаки, хлопці-герої дали бій переважаючим силам ворога», - зазначив Розенко.

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«Вони на кілька діб затримали наступ червоних росіян на Київ. Але тих кількох діб нам якраз і вистачило для того, щоб на століття уперед закласти основу української державності. Саме тоді Центральна Рада встигла підписати Брестський договір, і тим самим засвідчити міжнародну суб’єктність УНР та примусити Росію вперше визнати кордони України», - додав віце-прем'єр.

За його словами, Герої Крут заклали тривалу історію відновлення української державності, що відбулось у 1991 році.

Довідка УНІАН. 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути в Чернігівській області, що під селищем Крути та поблизу села Пам`ятне, 300 київських студентів, захищаючи підступи до Києва, вступили у бій з 6-тисячною армією більшовиків під командуванням Михайла Муравйова, яка серед інших вела наступ на Українську Народну Республіку. Усі студенти або загинули, або були взяті в полон і жорстоко страчені.

Бій під Крутами стримав наступ більшовиків на чотири дні. І ці дні стали вирішальними для української дипломатії, щоб домогтися від міжнародного співтовариства визнання незалежної України.

Офіційно День пам’яті Героїв Крут почали відзначати в Україні з 2007 року.