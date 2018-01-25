У Києві презентували український історичний екшн про битву під Крутами (відео)

Сьогодні в Києві презентували художній фільм «Крути 1918», присвячений 100-річчю історичної події – Бою студентів під Крутами.

Як повідомила прес-служба Міністерства культури України, проект фільму «Крути 1918» став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Державного агентства України з питань кіно у сесії ігрових тематичних фільмів та отримав 26 млн грн державної фінансової підтримки при загальному бюджеті 52 млн грн.

Фільм знятий у жанрі історичний екшн за реальною історією бою на залізничній станції Крути взимку 1918 року.

Зйомки фільму стартували 8 вересня 2017 року, завершення виробництва планується у травні 2018 року, а вихід у національний прокат – 6 грудня 2018 року.

Як розповів режисер стрічки Олексій Шапарєв, у батальних сценах були задіяні понад 1500 людей, велика частка з яких – це нацгвардійці та волонтери. Зйомки відбувались в двох напрямах – документальному, який базується на спогадах командира бою Аверкія Гончаренка, і художньому – збірному образу історії сім’ї генерала Савицького та його двох синів, які опинилися по різні боки барикад.

Кінострічку представила творча група у повному складі. Захід також відбувся за участю віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, міністра культури України Євгена Нищука та заступника голови Державного агентства України з питань кіно Сергія Неретіна.

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У Мінкультури також нагадали, що 28 та 29 січня до 100-річчя Бою студентів під Крутами відбудеться низка заходів з вшанування пам’яті Героїв Крут.

Серед інших, 28 січня о 8:20 з Київського вокзалу відправиться швидкісний потяг до станції Крут, в село Пам’ятне, де відбудуться пам’ятні заходи; 29 січня у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка буде представлена вистава Андрія Бакірова «Балада про героїв Крут», та ін.

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