Сьогодні вночі в офіс Тягнибока кинули дві пляшки з бензином

Сьогодні вночі у Києві невідомі закинули в офіс ВО “Свобода” дві пляшки з бензином – міліція

Київ. 1 липня. УНІАН. Сьогодні вночі у Києві невідомі закинули в офіс Всеукраїнського об‘єднання “Свобода” дві пляшки з бензином.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ в м. Києві, сьогодні близько 2-ї години ночі в офіс “Свободи” по вул. Велика Житомирська невідомі особи закинули дві скляні пляшки з бензином. При цьому були розбиті вікна офісу, але бензин не підпалювався.

За цим фактом триває дослідча перевірка, за результатами якої буде ухвалюватися рішення щодо порушення кримінальної справи.

Як заявили УНІАН у прес-службі ВО “Свобода”, “це пов’язано з антиукраїнською політикою, яка проводиться у державі”.