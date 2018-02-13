Держдеп прокоментував третю річницю Мінських домовленостей

Росія продовжує заперечувати свою пряму участь у конфлікті на Донбасі.

"Вчора була похмура третя річниця підписання пакету заходів із втілення Мінських домовленостей", - йдеться в заяві Державного департаменту США.

Читайте такожСША готові допомогти зупинити війну на Донбасі - Волкер про третю річницю "Мінська-2"На жаль, Росія продовжує зневажати свої зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, підтримуючи гарячий конфлікт в Україні, який забрав 10 тис. життів, включаючи 2 500 цивільних і примусив 1,6 млн українців полишити домівки, наголосила речниця Державного департаменту Гедер Науерт, передає Голос Америки.

Росія продовжує заперечувати свою пряму участь, в той час як керовані Росією сили продовжують залякувати і забороняти безпечний доступ неозброєним спостерігачам ОБСЄ і придушувати роботу незалежної преси та громадянського суспільства, йдеться в заяві.

"Україна затвердила законодавство, включаючи амністію для антиурядових сил і особливий статус Донбасу, засвідчивши бажання Києва втілити Мінські домовленості.

У тісній співпраці з Францією та Німеччиною, США продовжують закликати уряд Росії припинити агресію в Україні.

Користуючись нагодою, США стверджують, що наші санкції залишаться в дії доки Росія не виконає Мінські домовленості повністю. Окремі санкції, пов'язані з Кримом залишаться доки Росія не поверне півострів Україні", - наголосив Держдеп.