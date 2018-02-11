Бойовики на Донбасі стріляли по безпілотнику ОБСЄ

Члени патруля місії сховалися за броньованими автомобілями і забрали БПЛА, який пошкоджено не було.

На території ОРДО в бік міні-БПЛА, що належить СММ ОБСЄ було відкрито вогонь зі стрілецької зброї.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

"Здійснюючи патрулювання за 300 м на захід від західної околиці н. п. Первомайське (непідконтрольний урядові, 68 км на південь від Донецька), спостерігачі чули 11 пострілів зі стрілецької зброї за 1,5 км на східно-південний схід. За оцінкою СММ, вогонь вівся у напрямку міні-БПЛА, який на той момент пролітав приблизно за 1,7 км на південний схід від позиції спостерігачів", - йдеться у звіті.

Члени патруля місії сховалися за броньованими автомобілями і забрали БПЛА, який пошкоджено не було.

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У місії також повідомили, що о 10:41 9 лютого представник ОРДО здійснив попереджувальні постріли, оскільки патруль зупинився в районі, де зупинятися не дозволено.

Це було приблизно за 500 м на захід від н. п. Верхньошироківське (кол. Октябр, непідконтрольний урядові, 29 км на північний схід від Маріуполя). Патруль місії зупинився на ділянці дороги, що проходить між блокпостами Збройних сил України та збройних формувань.

У звіті також йдеться, що спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 97 вибухів за добу на Донбасі.

Зокрема, 95 вибухів зафіксовано в Донецькій області, 2 – в Луганській.

У СММ нагадали, що за попередній звітний період було зафіксовано близько 740 вибухів, усі в Донецькій області.