СБУ збирає матеріали щодо депортації кримських татар у 1944 р.

На виконання доручення Президента України Віктора ЮЩЕНКА Служба безпеки України у взаємодії з Генпрокуратурою проводить збір матеріалів, які стосуються незаконних виселень у 1944 році кримськотатарського народу та інших народів, які проживали на території Криму.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Збираються та вивчаються документи про злочини тоталітарного режиму у 1944 році, встановлюються та опитуються свідки.

За результатами, відповідно до вимог національного законодавства, СБУ та Генпрокуратура нададуть правову оцінку незаконному насильницькому виселенню народів Криму.

Як повідомлялося, у 1944 році за наказом Йосипа Сталіна весь кримськотатарський народ був звинувачений у колабораціонізмі та депортований з Криму. Загалом було депортовано 193 тис. 865 кримських татар.

Крім них, із Криму в 1944 році було виселено було 11 тис. вірмен, більш як 12 тис. болгар і 14,5 тис. греків.

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Перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефат ЧУБАРОВ сподівається на допомогу ЄС в розв’язанні політико-правових проблем кримських татар.

Про це він заявив сьогодні в розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.

“Український політикум сьогодні, в цілому, не готовий вирішувати політико-правові аспекти облаштування кримських татар. І тут певний внесок могли б зробити європейські інституції, зокрема, через залучення відповідних фахівців”, - сказав Р.ЧУБАРОВ.

Сьогодні заступник голови меджлісу вже провів зустріч з депутатом Європарламенту Чарльзом ТАННОКОМ (група народних партій, Великобританія), а у другій половині дня виступить на засіданні Європейського політичного центру на тему розвитку Криму.