У Ющенка прогнозують, що до кінця року бюджетна дірка сягне 60 мільярдів

Існуюча динаміка виконання Державного бюджету України за перше півріччя може призвести до отримання в кінці року дефіциту, вдвічі більше запланованого. Про це йдеться в аналізі Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України.

Аналітики СП вважають, що динаміка виконання бюджету говорить про те, що виконання плану на 2009 рік становитиме 83,7% або за підсумками року буде недоотримано до загального фонду держбюджету 30 млрд. грн. Так, за даними СП, при плані в 183,7 млрд. грн. фактичні надходження загального фонду Держбюджету при незмінній динаміці становитимуть близько 153,7 млрд. грн.

«Таким чином, розмір дефіциту Державного бюджету по загальному фонду на кінець року становитиме близько 40 млрд. грн., а загалом Держбюджету - понад 60 млрд. гривень», - йдеться в повідомленні.

У СП також зазначають, що триває практика виконання планових показників бюджету за рахунок великого рівня авансових податкових платежів. Так, якщо на початок року переплати до Зведеного бюджету становили майже 9 млрд. грн., то на 1 червня 2009 року - 11,3 млрд. грн. (приріст за півріччя - 2,3 млрд. грн. або 25,4%).

У президентській канцелярії також указують на збільшення на 47,5%, порівняно з початком року, суми простроченого відшкодування ПДВ, яка на 1 липня 2009 року становила 4,378 млрд. грн.

«Таким чином, основними важелями урядової бюджетної політики в червні, як і в попередні місяці поточного року, стала істотна корекція в бік зменшення планових показників доходів загального фонду Державного бюджету, продовження практики збору податків достроково, й затримки бюджетного відшкодування податку на додану вартість платникам», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлено на рівні 238,931 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,698 млрд. грн.), витрати – 267,32 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,285 млрд. грн.). Це передбачено в Законі «Про Державний бюджет України на 2009 рік», оприлюднений в офіційній пресі.

Граничний розмір дефіциту Держбюджету встановлено на рівні 31,105 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду – 9,170 млрд. грн. Граничний розмір державного боргу України на 31 грудня 2009 року встановлено на рівні 192,924 млрд. грн. (на 31 грудня 2008 року цей показник було заплановано на рівні 89,138 млрд. грн.).

Бюджет розраховано, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.

За оперативними даними Державного казначейства, за січень-червень 2009 року до загального й спеціального фондів Державного бюджету мобілізовано доходів у сумі 90,465 млрд. грн. (із урахуванням відшкодування ПДВ і без урахування власних надходжень бюджетних установ), що становить 104,1% від плану. До загального фонду Держбюджету мобілізовано 71,918 млрд. грн. (із урахуванням відшкодування ПДВ) або 100% до щомісячного розпису доходів загального фонду Державного бюджету, до спеціального фонду - 18,547 млрд. грн. (без урахування власних надходжень) або 124,1% до щомісячного розпису доходів спеціального фонду Держбюджету.

У червні ц.р. до загального й спеціального фондів Державного бюджету мобілізовано 11,252 млрд. грн., у т.ч. до загального фонду – 9,423 млрд. грн.

У січні-червні ц.р. органами Державного казначейства відшкодовано з бюджету 15,525 млрд. грн. податку на додану вартість або 100% планових показників січня-червня, зокрема в червні відшкодовано 3,496 млрд. грн. або 100% планового показника червня 2009 року.