Олійник не стріляв по Лозінському та компанії - генпрокурор

Житель Кіровоградської області Валерій Олійник, який загинув 16 червня в мисливському господарстві Голованівського району Кіровоградської області, не стріляв по народному депутатові Віктору ЛОЗІНСЬКОМУ або його супутникам.

Про це в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«На даний момент, базуючись на наявних матеріалах слідства, я дійшов висновку, що Олійник не робив пострілів», - заявив генпрокурор.

При цьому О.МЕДВЕДЬКО висловив сумнів у тому, що нібито знайдений у Олійника пістолет «ТТ», а також стартовий пістолет, дійсно належали убитому.

«У даний момент розслідується кримінальна справа, і ми перевіряємо, кому належали три одиниці знайденої зброї. За моєю інформацією, «пневматику» в Олійника нібито бачили раніше. А от щодо належності йому стартового пістолета, а тим більше ТТ, у мене, прямо скажу, великі сумніви», - сказав генеральний прокурор.

Він також підтвердив, що В.Олійник під час трагічного інциденту був тверезий. «Згідно з висновком судово-медичної експертизи трупа Олійника у момент загибелі він був тверезий», - зазначив О.МЕДВЕДЬКО.

Водночас він визнав, що стосовно В.ЛОЗІНСЬКОГО, а також прокурора Голованівського району Євгена ГОРБЕНКА і начальника райвідділу міліції Михайла КОВАЛЬСЬКОГО, які супроводжували депутата, не було проведено своєчасної експертизи на наявність алкоголю в крові, і Генпрокуратура має намір дати належну оцінку цьому факту.

«...Мені під час наради керівник головного слідчого управління сказав, що експертизі на алкоголь прокурора, народного депутата і начальника міліції не піддавали, - повідомив генпрокурор. - Ми обов’язково дамо цьому оцінку».

Як повідомляв УНІАН, 3 липня, Верховна Рада ухвалила постанову про припинення депутатських повноважень В.ЛОЗІНСЬКОГО. За дане рішення проголосували 415 народних депутатів із 444, зареєстрованих у сесійній залі.