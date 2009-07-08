Королевську потішив принцип мовчазної згоди на бізнес

При комітеті Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва з 1 вересня цього року почне роботу центр контролю за виконанням законів.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, до даного центру зможуть звертатися підприємці у разі виявлення ними порушень українського законодавства у сфері бізнесу.

При цьому депутат позитивно оцінила ухвалення парламентом закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння здійсненню підприємницької діяльності» (№4581). На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, цей закон спростить процедуру започаткування бізнесу, зокрема, він передбачає зменшення статутного фонду під час реєстрації підприємств на рівні однієї мінімальної зарплати, а не ста, як було до цього. Закон також вводить принцип мовчазної згоди і скорочення часу на видачу документів дозвільного характеру до 10 робочих днів. Він регулює видачу деяких ліцензій на необмежений термін, а для окремих видів діяльності Кабінет міністрів може встановлювати термін ліцензії не менше ніж 5 років. Ліцензування видів госпдіяльності, які «вписуються в основні принципи державної політики у сфері ліцензування і не загрожують життю і здоров`ю громадян, а також навколишньому середовищу і безпеці держави, взагалі планується відмінити, розповіла Н.КОРОЛЕВСЬКА.

При цьому вона висловила думку, що процедура закриття бізнесу також потребує спрощення.

Як повідомляв УНІАН, Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння здійсненню підприємницької діяльності» (№4581) був прийнятий 25 червня ц.р. Зараз він знаходиться на підписі у Президента України. Авторами цього закону є народні депутати Н.КОРОЛЕВСЬКА (БЮТ), Борис КОЛЕСНІКОВ (Партія регіонів), Михайло ЧЕЧЕТОВ (Партія регіонів), Микола ТОМЕНКО (БЮТ), Владислав КАСЬКІВ (НУ-НС) і Ксенія ЛЯПІНА (НУ-НС).