Ющенко каже, що БЮТ зробив усе, щоб Лозінський сховався від правосуддя

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований перекваліфікацією справи про загибель жителя Кіровоградщини Валерія Олійника для екс-начальника Голованіського райвідділу міліції Михайла КОВАЛЬСЬКОГО зі статті «співучасть у вбивстві» на статтю «зловживання службовим становищем».

Як повідомляє прес-служба Президента, про це сказала сьогодні на брифінгу прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, Президент продовжує тримати на контролі розслідування насильницької смерті 16 червня В.Олійника.

Як зауважила І.ВАННИКОВА, Президент наголошує, що для Генпрокуратури, СБУ і міліції - справа честі ефективно розслідувати цю справу, довести до суду і відстояти у суді закон, адже політична сила, яка делегувала екс-депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО до парламенту, - Блок Юлії Тимошенко, зробила все, щоб йому вдалося, принаймні на сьогодні, втекти від правосуддя.

За словами прес-секретаря, Президент вважає, що про справжню позицію БЮТ у справі В.ЛОЗИНСЬКОГО промовисто свідчить факт відсутності подання Кабміну на звільнення із займаних посад голови Кіровоградської облдержадміністрації Валерія МОЦНОГО та голови Голованівської райдержадміністрації Михайла КРИЖАНІВСЬКОГО, які не змогли забезпечити правопорядок на ввіреній їм території і захистити права громадян.

Як сказала І.ВАННИКОВА, Президент також наголошує на необхідності завершення питання щодо незаконності придбання у Кіровоградській області мисливських угідь представником БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ. Генеральною прокуратурою направлено звернення до суду щодо визнання недійсності відповідних угод.

Як повідомлялося, 53-річний В.Олійник загинув 16 червня внаслідок зіткнення з В.ЛОЗІНСЬКИМ, тодішнім прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником міліції цього ж району М.КОВАЛЬСЬКИМ на території мисливського господарства у Кіровоградській області.

6 липня Печерський райсуд Києва обрав М.КОВАЛЬСЬКОМУ та Є.ГОРБЕНКУ міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.