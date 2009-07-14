Міськрада Полтави завтра залишить без місця пам'ятник Мазепі?

Завтра депутати міської ради Полтави зберуться на позачергову сесію, щоб розглянути питання про скасування рішення від 22 серпня 2008 року «Про узгодження місця розташування пам`ятника гетьману України Івану Мазепі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прес-секретар міськради Полтави Віктор КІКОТЬ.

За його словами, рішенню керівництва міста скликати позачергову сесію передувало те, що підготовка місця під спорудження пам`ятника почалася не там, де узгоджувала сесія міської ради в серпні минулого року, а зі значним відхиленням від проекту.

Зокрема, зазначив В.КІКОТЬ, сьогодні вранці на Соборній площі було спиляно два великих дерева і дві маленькі берізки посадки 2008 року.

Поряд працівники приватного підприємства «Трансінтербуд» були готові до встановлення огорожі на місці будівництва пам`ятника Івану Мазепі. На вимогу начальника інспекції з контролю за впорядкуванням, екологічним і санітарним станом міста Юрія СТРЮКА виконавці робіт – працівники підрозділу МНС, які зрізали дерева, й приватного підприємства, - відповідних дозвільних документів пред`явити не змогли.

За словами В.КІКОТЯ, вони посилалися на відповідне розпорядження підлеглих ОДА структур - Управління з питань надзвичайних ситуацій, а також Управління капітального будівництва.

«Тільки зусиллями депутатів міської ради подальші протиправні дії щодо зелених насаджень було припинено. Інспекцією складено протоколи про незаконність робіт і пошкодження газону», - сказав прес-секретар.

У свою чергу голова Полтавської обласної ради Олександр УДОВИЧЕНКО закликав Полтавську ОДА і міськраду Полтави знайти компроміс у питанні встановлення пам`ятника гетьману І.Мазепі.

«Їм необхідно шукати компроміс. Таким підходом, щоб за всяку ціну поставити пам`ятник гетьману Івану Мазепі в Полтаві, націонал-патріотичні сили сьогодні провокують протистояння. Ми сьогодні не знаємо чіткої позиції жителів Полтави. Просто була низка рішень міської ради й низка рішень, які лобіює облдержадміністрація», - сказав О.УДОВИЧЕНКО в коментарі журналістам.

За його словами, таке непорозуміння може призвести до протистояння.

Як повідомлялося, рішення про встановлення пам`ятника Івану Мазепі було прийнято на позачерговій сесії міської ради 22 серпня 2008 року. Замовником проекту є обласна державна адміністрація. Проте Полтавська облрада 25 листопада відмовилася виділяти фінанси на зведення монумента І.Мазепі й шведському королю Карлу XII. На ці цілі необхідно 1,5 млн. грн.

Раніше пам`ятник планували відкрити в травні 2009 року до святкування 300-річчя Полтавської битви.

Проте пізніше було ухвалено рішення, що пам`ятник гетьману Івану Мазепі встановлять у Полтаві на Соборній площі до дня Незалежності.