Спротив візиту Кирила виявився сильнішим, ніж очікувалось - експерт

Спротив візиту в Україну Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА виявився сильнішим, ніж очікувалось. Так прокоментував агентству УНІАН професор філософії та мистецтвознавства Національної академії наук України Дмитро СТЕПОВИК зміни до графіку візиту патріарха у Рівненську область, зокрема, скасування його поїздки до Рівного.

“Очевидно, що акції протесту у Західній Україні через приїзд патріарха були очікуваними, але що вони наберуть такого розмаху, що прийдеться вносити корективи в графік візиту, мало хто очікував”, - зазначив професор.

На його думку, спротив зі сторони частини українського суспільства діям Патріарха КИРИЛА посилився після його заяв у Донецьку та Криму, які носили політичний характер. "Проблема в тому, що самі заяви КИРИЛА підсилюють негативні настрої проти його візиту", - зазначив професор.

За словами Д.СТЕПОВИКА, незважаючи на те, що візит Патріарха КИРИЛА в Україну був ретельно продуманий, “з самого початку – з моменту його прибуття до Києва він пішов не так, як планувалось”.

Як повідомляв УНІАН, західноукраїнська частина візиту глави РПЦ мала початися з Рівного, однак, як пояснив голова Синодного інформаційного відділу Московської патріархії Володимир ЛЕГОЙДА, маршрут було змінено "через неодноразові настійні рекомендації і сповіщення влади".

У Секретаріаті Президента України наголосили, що не були ініціаторами змін програми візиту Патріарха КИРИЛА.