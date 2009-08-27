Янукович розказав, хто не матиме успіху за його президентства

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що за його президентства радикальні політичні сили, як лівого, так і правого спрямування, не матимуть впливу і підтримки серед українського народу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Я можу впевнено сказати, що будь-які радикальні дії чи то лівих, чи то правих сторін не пройдуть в нашій країні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, лідер Партії регіонів наголосив, що він особисто і його політична сила, коли прийде до влади, проводитиме політику об’єднання українських людей і будуватиме її на позитиві.

Політик також висловив впевненість, що за його президентства ні ліві, ні праві радикальні політичні сили не матимуть успіху в Україні.