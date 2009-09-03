Мельниченко озброює своїх людей, бо бачить єдиний шлях - повстання

Колишній охоронець екс-президента України Леоніда КУЧМИ, лідер партії «Громадянський рух України» Микола МЕЛЬНИЧЕНКО не виключає, що найближчим часом в Україні може відбутися повстання проти чинної влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я відчуваю, що цей час вже близький. Теперішня влада несе загрозу національним інтересам України… Я не виключаю, що найближчим часом відбудеться самоорганізація людей, які не будуть терпіти гнобителів і повстануть проти них. Я звертаюся до всіх громадян України – я на вашому боці… В принципі повстання – той єдиний шлях, який дозволить Україні лишитись Україною…», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

У той же час, він зазначив, що, на його думку, до збройного повстання час ще не прийшов, «але я дав вказівку своїм людям (мається на увазі – членам його партії – УНІАН) легально отримувати зброю для того, щоб захищатися, коли прийде час».

Відповідаючи на запитання, чи не вбачає він у таких закликах ознаки для порушення проти нього кримінальної справи за відповідною статтею Кримінального кодексу, М.МЕЛЬНИЧЕНКО сказав: «Я думаю, що правоохоронні органи повинні проаналізувати мій заклик. Якщо там є якась складова, діяти відповідно до закону».

У той же час, М.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що у нього не виникає сумніву, на цих президентських виборах очолювана ним політична сила виграє. Після цього, за словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, у країні буде введено військовий стан для того, щоб жоден з українських корупціонерів, списки яких зараз він та його однодумці складають, не виїхав за межі України і був покараний.

В контексті цього М.МЕЛЬНИЧЕНКО сказав, що не збирається складати такі списки за аналогією 1937 року, однак має намір повернути смертну кару, насамперед для того щоб покарати корупціонерів.

На думку М.МЕЛЬНИЧЕНКА, якщо за корупційні дії до вищої міри покарання привести одного чиновника, цього буде досить, щоб інші чиновники боялися. Продовжуючи тему сьогоднішньої української влади, М.МЕЛЬНИЧЕНКО зауважив, що вона нагадує йому пісочний годинник: як його не перевертай, а все залишатиметься одне й те саме. Саме тому, на його переконання, до влади мають прийти ті люди, які не мають «вірусу Кучми», тобто не мають наміру особисто казково збагачуватись.