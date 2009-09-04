Регіонали повернулись у зал засідань ВР і заблокували трибуну

У роботі парламенту на вимогу фракцій Партії регіонів та КПУ оголошено 30-хвилинну перерву.

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий на позачерговому засіданні Верховної Ради віце-спікер Микола ТОМЕНКО повідомив, що під час перерви відбудеться засідання Погоджувальної ради за участю лідерів фракцій для узгодження їх позицій.

У сесійну залу повернулися народні депутати з фракції Партії регіонів і заблокували трибуну ВР. У даний час двері, через які у президію заходить керівництво парламенту, заставлені кріслами.