Наступного року Тимошенко теж хоче списувати борги вуглярів перед ПФ

Кабінет міністрів України пропонує передбачити у Державному бюджеті на 2010 рік витрати на підтримку вугільної галузі в обсязі 21,6 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на презентації проекту Держбюджету-2010 в Українському домі.

За її словами, зокрема, пряма підтримка з Держбюджету вугільної галузі планується на рівні 12,6 млрд. грн., з яких 5,4 млрд. грн., – на підтримку за собівартістю, 1,1 млрд. грн. – на будівництво і технічне переоснащення вуглевидобувних і торфовидобувних підприємств, 4,2 млрд. грн. – на пенсійне забезпечення працівників вугільної галузі.

Крім того, повідомила Ю.ТИМОШЕНКО, в Держбюджеті-2010 пропонується передбачити 6,5 млрд. грн. на надання державних гарантій на кредити, що залучаються вуглевидобувними підприємствами на технічне переоснащення.

Також уряд пропонує передбачити в бюджеті списання 2,5 млрд. грн. заборгованості державною вугільного сектора перед Пенсійним фондом України.