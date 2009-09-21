У БЮТ кажуть, що бюджетної домовленості з ПР «на жаль, немає»

Представник БЮТ Ігор Гринів в інтерв’ю Радіо Свободаспростував заяви про домовленості між Партією регіонів і БЮТ щодо ухвалення бюджету на 2010 рік.

«На жаль, таких домовленостей ще немає. Я би дуже хотів, щоб ми домовилися з Партією регіонів про ухвалення бюджету на наступний рік, бо це означало б, що дві найбільші фракції беруть на себе відповідальність за найскладніше», – каже Ігор Гринів.

Напередодні керівник Секретаріату Президента Віра Ульянченко заявила, що кошторис країни на наступний рік може бути ухвалений за домовленістю двох «мегафракцій»: БЮТ та Партії регіонів.

Минулого тижня Кабінет Міністрів завершив роботу над бюджетом-2010 і передав його до профільного комітету Верховної Ради.