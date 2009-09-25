Медведєв - про свою кандидатуру на виборах-2012: чом би не виставити?

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ не виключає, що балотуватиметься на пост Президента Росії в 2012 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він заявив під час виступу в Пітсбургському університеті (США).

«Якщо я добре працюватиму, якщо у мене буде все виходити, якщо мені довірятиме російський народ, чом би не виставити? Це нормально абсолютно. А що стосується планів Володимира ПУТІНА – краще, звичайно, це питання адресувати йому», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він зазначив, що це питання обговорюватиметься з В.ПУТІНИМ.

«Це не означає, що ми за когось ухвалюємо рішення. Це просто означає, що люди, які мають певний політичний авторитет, політичну вагу, мають проводити такі консультації. Все решта краще запитати у нього про його плани», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він запевнив, що готовий працювати на різних посадах, лише б це було на користь країні. «Можу вам відверто сказати, у мене не було якихось надприродних президентських амбіцій, але коли так розпорядилося життя, що мене запропонували на відповідну посаду, коли почалася виборча кампанія, я зрозумів, що цією справою потрібно займатися серйозно, інакше просто не доб`єшся ніяких успіхів. Якщо ж говорити про майбутнє, то я не люблю загадувати на майбутнє. Але якщо це буде на користь країні, я готовий працювати на будь-яких посадах», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Робота Президента – це досить складна штука, можу вам сказати, як і робота прем`єра – теж складна штука, тому в цьому сенсі особливої різниці немає. Ще раз повторюю, головне, щоб від цього була користь. Але, що називається, time will show (час покаже)», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.